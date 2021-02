Ingen streik på funksjonæravtalen

innenriks

Partane kom til semje nesten fem timar etter meklingsfristen, opplyser Parat, som har over 1.700 medlemmer på avtalen.

– Eg er glad for at vi omsider kom til semje om ein avtale for dei neste to år, og at vi fekk på plass både sjukelønn og elles nødvendige tilpassingar. Alt i alt kom vi i land med ei balansert løysing, seier Parats forhandlingsleiar Kjell Morten Aune.

Hadde det vorte streik, ville litt over 200 Negotia-medlemmer i Røde Kors gått ut i streik, informerte Aune om før partane møttest hos Riksmeklaren måndag.

Det vart brot i forhandlingane i slutten av november. Avtalen gjeld for heil- og deltidstilsette funksjonærar, medrekna leiarar, innan kontor, butikk, lager og ekspedisjon.

