Kongsberg Jazzfestival kuttar sponsoravtale med Kongsberg Gruppen – vil ikkje koplast til våpen

Ifølgje leiinga i festivalen kjem avgjerda som ei følgje av at ei rekkje aktørar i musikkbransjen ikkje vil delta på festivalen på grunn av koplinga til Kongsberg Gruppen, skriv Laagendalsposten.

– Både artistar og teknikarar vel å avstå frå å ta oppdrag hos oss, som følgje av at festivalen får frie profileringsmidlar som del av hovedsponsoratet. Dette har medført at det for Kongsberg Jazzfestival etter kvart har vorte svært vanskeleg å levere kjerneproduktet vårt, som er Noregs beste musikk- og jazzopplevingar, seier styreleiar i Kongsberg Jazzfestival, Juel Helge Rye.

Kongsberg Gruppen er eit norsk konsern som opererer i mange marknader, men er mest kjend for å produsere forsvarsmateriell og våpen.

Avgjerda vart teken i haust, ifølgje Rye. Avtalen gjekk ut 31. desember 2020, og jazzfestivalen har valt å ikkje fornye hovudsponsoravtalen

Kongsberg Gruppen ville halde fram samarbeidet, og dei vart overraska over avgjerda etter mange års samarbeid. Dei siste seks åra har selskapet vore hovudsponsor.

– Avgjerda verkar òg litt underleg. Vi har vore samarbeidspartnar i over 20 år, og nettopp delteke på ein økonomisk redningsaksjon som følgje av korona og den avlyste festivalen i fjor, seier kommunikasjonssjef Ronny Lie i Kongsberg Gruppen.

