LO krev at kjøpekrafta blir sikra under pandemien

innenriks

LOs representantskapsmøte – LOs høgaste organ – vedtok tysdag krava sine i årets lønnsoppgjer.

Landsorganisasjonen krev at kjøpekrafta blir sikra, og dei vil prioritere løft av låglønte, og dessutan likelønn og seriøsitet i arbeidslivet.

Oppgjeret startar 15. mars når LO formelt overrekkjer krava sine til motparten NHO. NHO skal vedta posisjonane sine 11. mars. Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, som inneber at det berre skal forhandlast om lønn.

LO: – Ansvarleg

Regjeringa anslo i fjor haust at det ville bli ein reallønnsnedgang i år, slik det òg vart i 2016, året etter finanskrisa. Dette avviser no LO, som krev at lønnsveksten ikkje skal vippe under venta prisvekst. Han vart anslått til 2,6 prosent av Det tekniske berekningsutvalet (TBU) måndag.

LOs første nestleiar Peggy Hessen Følsvik kallar kravet ansvarleg og meiner det ikkje vil brekke ryggen på bedrifter i krise.

– Dei bedriftene som er hardast ramma, er dei som er stengde av styresmaktene. Det er ei stor bekymring, men det handlar verken om lønnskrav eller andre ting som vi kan påverke, seier Følsvik til NTB.

– Vi er ikkje i ei krise som er skapt av for høge lønningar. Det går ikkje betre for ein restaurant som er stengd viss vi set ned lønnsnivået til dei tilsette, peikar ho på.

Følsvik meiner næringslivet fint toler at kjøpekrafta blir sikra, og peikar på at nye tal viser at konkurranseevna i industrien ikkje har vorte svekt under pandemien.

Bekymra for frontfagsmodellen

Eit tema som vart teke opp av fleire delegatar under møtet, var lønnsfasiten frå i fjor. Han vart lagt fram av TBU måndag og viste at mange bransjar i privat sektor låg godt over veksten i offentleg sektor – og ramma til frontfaget på 1,7 prosent.

Det fekk ein provosert leiar i Unio-forbundet Sjukepleiarforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, til å uttale måndag at frontfagsmodellen ikkje fungerer for medlemmene hennar.

Lønnstala frå i fjor må føre til at offentleg tilsette får ein større del av ramma i år, meiner både Mette Nord i Fagforbundet og nestleiar Marianne Solberg i Fellesorganisasjonen.

Begge forsvarer frontfagsmodellen, men åtvara om at legitimiteten kan blir svekt dersom gruppene som blir hengjande etter, ikkje blir løfta.

– LO-familien må ta ansvar for at frontfagsmodellen òg verkar for kvinnerike yrke i offentleg sektor, uttalte Solberg.

(©NPK)