innenriks

Landsorganisasjonen vil òg prioritere likelønn og seriøsitet i oppgjeret som startar 15. mars.

Det vedtok LOs representantskapsmøte – LOs høgaste organ – tysdag.

Regjeringa anslo i fjor haust i forslag til statsbudsjett for 2021 at det ville bli ein reallønnsnedgang i år. Dette avviser altså LO som krev at kjøpekrafta skal sikrast, noko som inneber at lønnsveksten ikkje vippar under venta prisvekst. Den vart anslått til 2,6 prosent av Det tekniske berekningsutvalet (TBU) måndag.

(©NPK)