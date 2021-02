Raymond Johansen: Kan bli nokre lettingar i Oslo

innenriks

– Eg er glad for at kommunane igjen får ansvaret for koronatiltaka, og at perioden med ringar og bokstavkodar no blir avslutta. Det handlar om å kunne tilpasse tiltaka mest mogleg etter lokale forhold, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) like etter at det vart kjent at regjeringa avviklar ringsystemet.

Onsdag held han ein pressekonferanse der han skal fortelje om kva tiltak som gjeld for hovudstaden frå torsdag.

– Førre veke auka smittetala noko i Oslo, etter fleire veker med nedgang. Vi ventar at tala kan auke ytterlegare gjennom veka, som følgje av at fleire testar seg no før vinterferien. Lågare smittetal over tid, auka kontroll med importsmitte og auka vaksinasjon kan likevel opne opp for nokre lettingar framover. Samtidig er det ingen tvil om at situasjonen framleis er alvorleg, og at oslofolk framleis må bu seg på strenge restriksjonar. Gjenopninga vil skje gradvis og kontrollert, og vi kjem ikkje til å ta nokon sjansar, seier Johansen.

