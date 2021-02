Utrykkingspolitiet skal bestå

innenriks

Justisminister Monica Mæland (H) har ønskt å greie ut framtida til Utrykkingspolitiet (UP), noko som kunne ført til nedlegging, men dette blir sett på hald.

– Det var aldri særleg aktuelt å gjere store endringar. Det er like greitt å slå fast at UP skal bestå, slik at vi slepp meir uro, seier Petter Frølich (H), nestleiar i justiskomiteen, til NTB.

Han seier regjeringa med utspelet ønskte å signalisere at ein i framtida kan sjå på dagens organisering. Samtidig erkjenner han at det har vore mykje diskusjon knytt til politireforma samla sett. Utrykkingspolitiet har godt av å få ro etter ei turbulent tid, meiner han.

– Godkjentstempel

Arbeidarpartiet er fornøgd med at UP skal bestå.

– Det var ei opning i meldinga for å leggje ned Utrykkingspolitiet. Men det vil ikkje skje. Alle partia i komiteen er samde, og det er eg glad for, seier komitéleiar Lene Vågslid (Ap) til VG.

Justiskomiteen på Stortinget la tysdag fram innstilling i politimeldinga, som gir ei statusoppdatering av politireforma.

Dei store linjene i meldinga fekk tilslutninga til fleirtalet. Høgre meiner innstillinga viser at reforma har fått godkjentstempel.

– Trass i mykje krangel og storm, har fleirtalet slutta seg til 95 prosent av reforma, seier Frølich.

– Dette er teikn på at reforma – trass krigsoverskriftene – har fungert, seier han.

Gjenopnar politiarrest

Opposisjonen har likevel samla seg om endringar og presiseringar på nokre punkt:

* Politiarrestar som er nedlagde i samband med politireforma, skal gjenopnast der ein bruker uforholdsmessig mykje tid på transport.

* Komiteen ber regjeringa om å sørgje for at alle politidistrikt set i verk tiltak for å kjempe mot gjengkriminalitet.

* Komiteen foreslår at det blir ført ei fullstendig oversikt over alle drap som blir gjort i Noreg.

* Eit digitalt våpenregister skal på plass i Brønnøysundregistera, forvaltning blir lagt til Mosjøen.

Vrakar lensmann

Det vart ikkje fleirtal for å verne tittelen lensmann. Forslaget om å endre kom som følgje av avgjerda til Stortinget i 2019 om å innføre kjønnsnøytrale yrkestitlar i statlege yrke.

Berre Senterpartiet og Frp stemde for å skjerme tittelen, skriv Nationen. Dermed blir «lensmann» erstatta med «politiavdelingsleiar».

– No mister vi eit ord som har ei nasjonal forankring gjennom 900 år, seier justispolitisk talsperson Jenny Klinge (Sp) til avisa.

