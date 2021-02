innenriks

Justiskomiteen har levert innstillinga si til politimeldinga til regjeringa, skriv VG.

Justisminister Monica Mæland (H) har ønskt å greie ut framtida til UP som kunne ført til nedlegging.

Både komitéleiar Lene Vågslid (Ap) og andre nestleiar Peter Frølich (H) stadfestar overfor VG at endringar for UP blir sett på hald.

– Det var ei opning i meldinga for å leggje Utrykkingspolitiet ned. Men det vil ikkje skje. Alle partia i komiteen er samde, og det er eg glad for, seier Vågslid.

