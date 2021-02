innenriks

Eit forslag frå Sp om betre matmerking vart diskutert i Stortinget i tysdag, og Ap og SV har òg bede regjeringa om å komme med eit forslag om betre merking i restaurant- og storhushaldsmarknaden.

– På same måten som ein ønskjer å vite kor maten kjem frå når ein kjøper han i butikk, er eg sikker på at alle ønskjer å vite kor maten dei et ute på restaurant kjem frå. Dette forslaget bør regjeringa følgje opp, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i ei pressemelding.

