Erna Solberg åtvarar mot å «flate ut» pensjonen

innenriks

– Det å auke minstepensjonen betyr at vi flatar ut pensjonssystemet. Det betyr at folk som har jobba, ikkje får verdi av det dei har betalt inn, sa statsministeren i den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag.

Ho vart utfordra av Frp-leiar Siv Jensen, som ville vite kvifor Høgre ikkje vil vere med på å løfte minstepensjonen oppover mot EUs fattigdomsgrense.

Solberg innvende at eit slikt løft vil bety at Noreg går mot eit system der folketrygda er flat, og der folk som ikkje har jobba, får like god pensjon som folk som har jobba og betalt inn i pensjonskassa.

– Du tek altså vekk påskjønninga i pensjon for at du har jobba, med dei forslaga Frp ivrar for, sa Solberg.

– Eg trudde ærleg talt at også Frp meinte at det du betaler inn i systemet, skal reflekterast i det du tek ut av systemet.

Jensen påpeika for sin del at det er 138.000 minstepensjonistar i Noreg, mange av dei kvinner. Frps ønske er at minstepensjonen gradvis skal trappast opp mot EUs fattigdomsgrense.

Satsen for ein einsleg minstepensjonist ligg i 2021 på 204.690 kroner, medan EUs fattigdomsgrense er 247.000 kroner.

(©NPK)