Færre er positive til trus- og livssynssamfunn

innenriks

Undersøkinga, som gjeld 2020, er gjennomført av Kantar for Human-Etisk Forbund, skriv Aftenposten.

«Meiner du dei forskjellige trus- og livssynssamfunn vi har i Noreg bidreg til positive verdiar for det norske samfunn?» er blant spørsmåla i undersøkinga. Her svarer 49 prosent «ja», 30 prosent «nei» og 21 prosent «veit ikkje».

Ja-delen har falle frå 65 prosent i 2008, via 57 prosent i 2012 og 52 prosent i 2016.

Ifølgje Aftenposten er det fleire – 52 prosent – av dei under 45 år som svarer ja på spørsmålet. I den same gruppa trur to av ti på Gud.

Professor Pål Ketil Botvar ved Universitet i Agder meiner det har samanheng med at særleg ungdom i byane har ein breiare kjennkapskrins.

– Vi veit at kontakt bidreg til å byggje ned frykt og fordommar. Sjølv om ungdom ikkje koplar seg sjølv på religionen, meiner dei det er ufarleg at andre gjer det. På mindre stader kan det likevel godt hende at mange er meir religiøse, men meir intolerante, seier Botvar.

Eit representativt utval på 1.023 personar er spurde i undersøkinga.

(©NPK)