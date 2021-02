Frp foreslår milliardbeløp til subsidiering av straum

innenriks

– Mange er no bekymra for straumrekninga som kjem. Folk sparer på straumen og frys. Det meiner vi ikkje er haldbart når det er så kaldt som det er i Noreg no. Derfor foreslår vi at regjeringa skal komme tilbake til Stortinget med tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høge straumutgifter, seier Sylvi Listhaug til Dagbladet.

Frp-nestleiaren seier at partiet er førebudd til å bruke éin til to milliardar kroner på tiltaket.

Eit gjennomsnittshushald som bruker 20.000 per kilowattime i året, må vere førebudd på å betale 4.432 kroner for straumen i første kvartal i 2021. På toppen av dette må alle forbrukarane betale nettleige til det lokale nettselskapet.

I same kvartal i fjor var prisen heilt nede i 1.717 kroner, medan i 2019 var han på 4.316 kroner.

