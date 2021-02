Inntekta og utdanninga til foreldra avgjer deltakinga til barna i aktivitetar

innenriks

Ni av ti norske barn er med i ein frivillig aktivitet i oppveksten. Når barna har komme til andre klasse på vidaregåande, er det berre seks av ti som deltek i aktivitetar.

– Dei aller fleste er innom det frivillige i oppveksten. Men dei fell frå i tenåra. Det er i tenåra ein finn seg andre typar interesser. Men vi veit ikkje så mykje om kva dei gjer, seier forskar Daniel Arnesen ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Han er medforfattar til studien «Sosial ulikskap i barn og unges deltaking i organiserte fritidsaktivitetar», som vart presentert onsdag. Forskarane har hatt tilgang til ungdata-materialet som er den mest omfattande undersøkinga der barn og ungdom gir opp kva dei gjer på fritida.

– Medan vi på den eine sida ser at det er mange som er med i oppveksten, så ser vi at økonomi og utdanning blir avgjerande, og at det er eit stykke igjen til målsetjinga om at alle som vil delta på frivillige aktivitetar, skal ha høve til å gjere det, seier Arnesen.

Økonomi avgjer

Denne målsetjinga har regjeringa slutta seg bak. Rapporten fortel at det er langt igjen til at alle som vil kan delta i organiserte frivillige aktivitetar.

– Det er innan idretten at den økonomiske bakgrunnen betyr mest. Innanfor kulturelle aktivitetar er det den kulturelle kapitalen som er avgjerande, seier forskaren.

Undersøkinga ser ut til å stadfeste tidlegare studiar som har peikt på bakgrunnen til foreldra, økonomi og utdanning som den viktigaste faktoren i å forstå kvifor barn og unge startar eller sluttar med ein organisert aktivitet.

– Sjansen for at ungdom deltek regelmessig, er nesten tre gonger så stor viss familien har det høgaste ressursnivået samanlikna med ungdom som har foreldre med den lågaste sosioøkonomiske statusen, heiter det i rapporten.

Meir kostbart

Rapporten viser til at den såkalla sosioøkonomiske bakgrunnen har større betydning enn om barna har innvandringsbakgrunn.

I vidaregåande skule har ungdom med afrikansk bakgrunn høgare deltaking i frivillige aktivitetar enn norsk ungdom. På den andre sida hadde ungdom med bakgrunn frå Asia og Sør-Amerika vesentleg mindre deltaking.

I rapporten blir det trekt fram at Frivillighetsbarometeret i 2019 viste at heile 27 prosent av foreldre med eitt eller to barn hadde takka nei til frivillige aktivitetar fordi dei ikkje hadde råd. Analysen viser at økonomi blir stadig viktigare for å kunne delta i idrett.

– Dersom denne trenden held fram, kan det på lengre sikt føre til at idrettsfeltet utviklar seg frå å vere ein viktig arena for inkludering av barn frå alle samfunnslag, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, til å bli eit fritidsfelt som først og fremst aktiviserer ungdom frå mellomliggjande og høgare sosiale lag, heiter det i rapporten.

