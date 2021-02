Jehovas vitne blir undersøkt av Datatilsynet

innenriks

Klagene handlar om at Jehovas vitne lagrar personopplysningar ulovleg, at det ikkje blir gitt full innsyn i personopplysningar, eller at personopplysningar ikkje blir sletta i tråd med personvernregelverket, opplyser Datatilsynet i ei pressemelding.

Enkelte seier dei har vore i såkalla «dømmande utval» av ulike årsaker, men som regel knytt til seksuelle forhold, ifølgje Datatilsynet.

Det har vorte teke notat under desse utvala, og klagarar reagerer på eller er bekymra for at det blir lagra opplysningar om dei seksuelle forholda deira. Det er desse forholda Datatilsynet skal undersøkje nærare i klagesakene.

