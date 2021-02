Oslo opnar for ungdomsaktivitetar – treningssenter, kjøpesenter og ølkranar framleis stengt

innenriks

Byrådet har vedteke å opne for fritidsaktivitetar for ungdom til og med 19 år, og dessutan at vaksne skal kunne delta i organisert trening utandørs.

Opninga vil gjelde frå og med torsdag, opplyser byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Tiltaka vil i utgangspunktet vare i to veker, frå torsdag 18. februar til 3. mars.

Held fram gjenopninga

Trening og organiserte fritidsaktivitetar for ungdom til og med 19 år gjeld både utandørs og innandørs, medan aktivitet og idrett berre gjeld utandørs for vaksne.

Så lenge ein kan halde minst ein meters avstand, kan vaksne delta i organisert trening ute i grupper på maks ti personar, opplyser kommunen.

Frå før gjekk vidaregåande skule denne veka frå raudt til gult nivå, og elevane kunne dermed vende tilbake til ein meir normal skulekvardag etter tre månader med i hovudsak digital undervisning.

Tidlegare har òg barnehagar og grunnskular gått til gult nivå. Byrådet har òg opna for fritidsaktivitetar og idrett for barn, skulesymjing, svømmekurs og toppidrett, og dessutan gjenopna bibliotek, butikkar og serveringsstader.

Holder igjen

Den siste veka har det vore ein liten auke i talet på smittetilfelle, etter ein lengre periode med nedgang.

Gjenopning nokre stader betyr at det må haldast igjen andre stader, opplyser Johansen. Framleis skjenkestopp får NHO Reiseliv til å reagere.

– Oslo har vore utan skjenking i tre månader, og det rammar serveringsbransjen hardt og brutalt. Hundrevis av særleg små serveringsstader er på randa av konkurs, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold.

Treningssenter og kjøpesenter

Treningssenter må framleis halde stengt, men trening utandørs kan likevel gjerne organiserast av treningssenter og idrettslag med dei nye lettane, seier Johansen.

– Dette er ein forsiktig start for treningssenter og idrettslag på vegen mot full gjenopning, sa Johansen.

Også kjøpesenter må framleis halde stengt, men Johansen understrekar at byrådet tek sikte på at kjøpesentera kan gjenopne dei neste vekene.

– Vi beheld avgrensingane som gjeld for kjøpesentera. Det betyr at serveringsstader, matbutikkar, apotek og andre verksemder på kjøpesenter med unntak kan halde ope, men andre typar butikkar på kjøpesenter må halde stengt, sa byrådsleiaren.

Fleire lyspunkt

Sjølv om smitten den siste veka har stige, spreiinga av muterte virus held fram og det er fleire smitteutbrot ved barnehagar og skular, er det fleire lyspunkt.

Det er 19 dagar sidan siste tilfelle av nysmitte på sjukeheimar i Oslo. I aldersgruppa over 85 er det knapt registrert smitte på fleire veker, og vaksinasjonen er i ferd med å verne dei mest utsette blant oss allereie. Kapasiteten på sjukehusa held fram med å vere god, opplyser Johansen.

(©NPK)