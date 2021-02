PFU felte Nettavisen, men ikkje Vårt Land, etter Født Fri-omtale

innenriks

Det var dagleg leiar av den no konkursramma stiftelsen Født Fri, Shabana Rehman, som klaga Vårt Land inn for PFU etter at avisa hadde omtalt fleire interne varsel om mellom anna økonomisk rot, skriv fagbladet Journalisten.

Rehman reagerte på omtalen, meinte seg førehandsdømt og klaga på at ho ikkje hadde komme til orde i dekninga til avisa. Ho meinte Vårt Land hadde brote fleire punkt i Vêr Varsam-plakaten.

PFU har derimot slått fast at Vårt Land ikkje braut reglane for god presseskikk i omtalen. Etter ein diskusjon, der det vart vurdert om avisa skulle få ei form for mild kritikk, konkluderte utvalet med ikkje å rette nokon kritikk mot avisa.

Nettavisen felt

Knytt opp til same sak om Født Fri hadde òg revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) klaga Nettavisen inn for PFU etter ein artikkel der ein av utgreiarane til selskapet hadde vorte omtalt. Ved å omtale den tidlegare politimannen Ole Jakob Øglænds tilknyting til ei sak som hadde enda med kritikk for justismord, meinte EY at Nettavisens artikkel bar preg av å vere eit karakterdrap og klaga avisa inn for brot på fem punkt av Ver varsam-plakaten.

PFU felte onsdag Nettavisen på to av punkta EY meinte var brotne: punkt 3.2 om kontroll av opplysningar og 4.14 om moglegheit for imøtegåing.

Utvalet meinte Nettavisen var i sin fulle rett til å omtale historia til utgreiaren, men at den burde opplyst den tidlegare etterforskaren personleg om kva saka gjaldt, for å sikre moglegheit til imøtegåing. PFU meiner òg at Nettavisen ikkje fekk med relevante opplysningar i omtalen då dei utelét at Øglænd i ettertid har vore sentral for å utvikle nye avhøyrsmetodar i politiet.

Konkurs

Stiftelsen er i dag konkurs etter at Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) vedtok å halde tilbake driftsstøtta på 3 millionar kroner for andre termin i fjor. Støtta vart halden tilbake etter at revisjonsselskapet konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårleg økonomistyring, og at deler av tilskotet ikkje var brukt i tråd med formålet.

Imdi fekk 11. august i fjor eit varsel knytt til fleire forhold rundt stiftelsen. På bakgrunn av varselet vart det igangsett undersøkingar med vekt på økonomistyringa til stiftelsen.

