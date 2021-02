Redusert straff for ulovleg svinekastrering

innenriks

Mannen fekk òg 20.000 kroner i bot, opplyser Økokrim i ei pressemelding.

49-åringen har brote Dyrevelferdsloven og forskrift om hald av svin, ved at han kastrerte grisar som var eldre enn fire veker. I tillegg har han brote reglane som slår fast at kastrering av gris skal utførast av veterinær, med bedøving og langtidsverkande smertelindring. Ei av kastreringane vart vist i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter».

Fengselsstraffa er tre veker lågare enn dommen i Fredrikstad tingrett i september 2020. Lagmannsretten konkluderte med at utgangspunktet for straffeutmålinga var fengsel utan vilkår, men etter ei konkret vurdering kom dei fram til at passande straff var fengsel på vilkår med ei stor bot.

– Vi tek dommen til etterretning, men er skuffa over utfallet av konklusjonen i lagmannsretten i denne saka. Vi meiner handlingane er alvorlege og fortener ei strengare straff, og det var òg bakgrunnen for at vi anka, seier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl, som er påtaleansvarleg i saka.

Dommen er ikkje rettskraftig.

(©NPK)