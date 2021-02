Rusreforma blir lagd fram for Stortinget fredag

innenriks

– Mange tiår medd strafferegime har ikkje fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikkje straff, seier Melby, som også leier partiet Venstre.

Melbys parti fekk gjennomslag for rusreforma i regjeringsplattforma frå Jeløya i 2018. Målet er at ansvaret for ruspolitikk blir flytta frå justissektoren til helsesektoren.

– Dette forslaget vil redde liv. Eg håpar dei andre partia på Stortinget vil støtte reforma og vere på lag med fornuft og human ruspolitikk, i staden for gammal moralisme, seier Melby.

(©NPK)