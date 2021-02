Sveits kjøpte vaksinar sjølv – har sett fleire dosar enn Noreg

innenriks

I motsetning til Noreg, som berre har basert seg på EUs vaksineordning, har Sveits i hovudsak sikra seg avtalar direkte med produsentane.

Det har Høie fleire gonger sagt at ikkje var mogleg her og grunngitt det med at Noreg er ein liten marknad.

Sveits – som til liks med Noreg står utanfor EU – har likevel med dei 8,57 millionane sine innbyggjarar (3,2 millionar fleire enn Noreg) klart å sikre seg eigne avtalar med fire produsentar. Nyleg har dei òg sikra seg dosar gjennom Sverige og EU, på same måte som Noreg.

– Sveits er ikkje veldig lett å samanlikne oss med, for Sveits har ein veldig stor nasjonal legemiddelindustri i sitt eige land. Dei er i ein annan posisjon enn Noreg i denne typen spørsmål, seier Høie til NTB.

– Trur du ikkje vi ville fått til det same som Sveits?

– Vurderingane våre på det tidspunktet var at det ikkje ville vere mogleg, seier Høie og viser til sonderingane dei hadde i vaksinemarknaden i fjor sommar.

Fleire dosar

Sveits har no sett 6,2 vaksinedosar per 100 innbyggjarar, medan tilsvarande tal i Noreg er 5,7 onsdag formiddag, ifølgje VGs oversikt.

Totalt har Sveits sikra seg avtalar med fem vaksineprodusentar: 13,5 millionar dosar med Moderna-vaksinar, rundt 3 millionar dosar med Pfizer/Biontech, 5,3 millionar dosar med AstraZeneca-vaksinar, 6 millionar dosar med Novavac og 5 millionar dosar med CureVac. Den sistnemnde avtalen har Sveits fått gjennom den same ordninga som Noreg har brukt for alle vaksineleveransane sine – nemleg via Sverige og EU.

Til no har Sveits fått levert 806.025 vaksinedosar og sett 541.231 av dei.

Tala viser at Sveits i enkelte tilfelle har sikra seg avtalar om langt fleire dosar enn Noreg, òg når ein justerer for folketal. Til dømes har Noreg sikra seg 3,8 millionar dosar med Modernas vaksine gjennom EU-samarbeidet sitt, men Sveits har avtale om 13,5 millionar dosar.

På den andre sida har Noreg no avtalar om til saman 7 millionar dosar med vaksinen frå Pfizer/Biontech, medan Sveits berre har rundt 3 millionar av denne.

Helseminister Bent Høie seier at dei var ganske sikre på at det var best å satse på EU-samarbeid.

– Vi snakka med mange aktørar i den tida for å ha best mogleg oversikt. Det var ganske eintydig vurdering på det tidspunktet at det ikkje ville føre oss til nok vaksinar raskt. Vi kunne fått avtalar om vaksinar, men etter at vi hadde bruk for dei, seier han.

Israel i front

Så langt er Israel det landet i verda som har vaksinert flest (74 prosent), mellom anna fordi landet tidleg sikra seg avtalar med Biontech om vaksineleveransar. Dette var òg ein avtale Israel sikra seg direkte med produsenten, men mellom anna med vilkår om å dele informasjon.

Sjefen i Biontech, den tyske vaksineprodusenten, har sagt til Financial Times at forhandlingane med EU var prega av nøling frå unionen.

Det skal seiast at to EU-land, Danmark og Malta, har vaksinert fleire enn Sveits. Med høvesvis 7,3 og 12,2 dosar per hundre innbyggjar.

Solidaritet med EU

Tidlegare har helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet sagt til NRK at Noreg bør vurdere sine eigne avtalar og vurdere å kjøpe vaksinar utanom den avtalen vi har med EU, dersom det er mogleg.

Dette har Høie avvist. Det same gjer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor NTB.

– Nei, vi har valt å gjere innkjøp av vaksinar gjennom EU-samarbeidet. Då kan ikkje kvart enkelt land gå på sida og konkurrere med kvarandre og øydeleggje for fellesskapet, seier han.

Korkunc påpeikar at Sveits har eit anna regelverk for godkjenning av legemiddel enn EU/EØS.

– Derfor har det vore meir kompleks for Sveits å knyte seg til EUs vaksineavtalar. Det er ein av grunnane til at dei i større grad har basert seg på å forhandle fram eigne bilaterale avtalar.

Han viser til at Modernas vaksinar mellom anna blir produsert i Sveits av selskapet Lonza.

– Store leveransar frå Moderna bidreg til at Sveits er tidleg ute med vaksinasjon i forhold til andre europeiske land, seier han.

