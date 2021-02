UiB skal koordinere utprøving av koronavaksine

innenriks

Arbeidet skal leiast av professor Rebecca Cox ved Pandemisenteret. Ho leier influensasenteret på universitetet og Haukeland universitetssjukehus.

– Vi ser no at viruset forandrar seg, og nye mutasjonar tek over. Dei vaksinane vi har på marknaden i dag er såkalla «førstegenerasjons»-vaksinar, og for å vere i front, må vi utvikle nye vaksinar som svarer på eigenskapane til mutasjonane, seier Cox i ei pressemelding.

I prosjektet går eit tjuetals europeiske land saman om å koordinere kliniske utprøvingar av vaksinar.

(©NPK)