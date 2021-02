Utleigarar får koronastøtte for tomme bustader

innenriks

– Det er fordi vi har ei kompensasjonsordning som gjeld heile næringslivet vårt, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

Ho forklarer at det finst nokre få unntak, men for dei aller fleste næringane er regelen at ein kan få dekt delar av dei faste kostnadene, viss ein har eit koronarelatert omsetningstap på over 30 prosent.

Bustadutleigeselskap får dermed rett til å få dekt faste kostnader som rente opptil 0,75 prosent av lånet, straum, vatn, kloakk og forsikringspremie.

– Vi kan ikkje gå inn og vurdere verdigheita til den enkelte bedrifta og kostnadene dei har. Vi har laga ei automatisert ordning som skal femne heile næringslivet. Dei som driv innan eigedomsutleige, vil òg kunne få støtte, seier Nybø.

Endre Jo Reite i BN Bank meiner opninga gjer at balansen i utleige- og bruktbustadmarknaden kan forandre seg.

– Kompensasjonsordninga kan gjere at ein investor som sit med mange leilegheiter, som dei ikkje lenger får leigd ut, kan tene på å behalde leilegheitene i staden for å selje dei, seier han.

