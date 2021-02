Agder statsadvokatembete vil ikkje krevje Viggo Kristiansen lauslaten

innenriks

– Avgjerda frå kommisjonen inneber ikkje at dommen til Agder lagmannsrett av 25. februar 2002 er oppheva, men at Kristiansen no har krav på fornya ankebehandling, skriv advokatembetet i ei pressemelding torsdag.

Statsadvokatane i Agder ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen skal no gi si tilråding til Riksadvokaten om kva som vidare bør skje i saka.

– Kristiansen er framleis under soning etter dommen til Agder lagmannsrett, og avgjerda til kommisjonen inneber ikkje at statsadvokaten per no vil krevje han lauslaten, skriv embetet.