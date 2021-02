DNA-beviset avgjerande for gjenopptakinga av Viggo Kristiansens sak

innenriks

– Etter vurderinga til fleirtalet er det samla sett ei rimeleg moglegheit for at Kristiansen ville ha vorte frifunne dersom lagmannsretten hadde vore kjend med dei nye bevisa som no finst, skriv Gjenopptakingskommisjonen.

Avgjerda vart kunngjord under dissens 3–2. Mindretalet meiner at det ikkje er ei rimeleg moglegheit for at dei nye sakkunnige rapportane om DNA-beviset – saman med andre bevis – ville endra bevisbiletet slik at Kristiansen hadde vorte frifunnen.

Kristiansen vart dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdteken og drepen i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.