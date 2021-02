Frp-ere overraska og triste over avgangen til partileiaren

innenriks

– Dette kom som lyn frå klar himmel, og eg synest dette er frykteleg leitt. Fælt å få ein slik beskjed på eit digitalt møte, skulle helst gitt henne ein klem og takka henne for alt ho har gjort for partiet. Utover det har eg ingen kommentar, no må eg summe meg litt, seier Roy Steffensen til NRK.

Tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen seier det berre finst gode ord å seie om Siv Jensen.

– Siv har vore partileiaren min sidan 2006. Ein dyktig leiar som eg berre har hatt respekt og tillit til, seier han.

Sivert Bjørnstad kallar det ei umenneskeleg oppgåve å leie Frp i 15 år. Han kallar avgangen «forferdeleg trist, men også forståeleg.»

(©NPK)