Grensependlarar fortvilar – Stortinget sa nei til økonomisk hjelp

Grensependlarar har dei siste dagane fortalt om at dei slit med å betale rekningane sine fordi dei ikkje har høve til å reise på jobb etter at grensene vart stengde 29. januar. Det gjeld spesielt mange arbeidstakarar som bur i Sverige, men som jobbar i Noreg, skriv FriFagbevegelse.

– Dette er arbeidstakarar som skattar til Noreg og som skal vere omfatta av det tryggingsnettet vi har, seier Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) til NTB.

Saman med SV og Senterpartiet fremja Ap forslag om at grensependlarane må omfattast av ordningar som sikrar økonomisk kompensasjon. Forslaget var til behandling i Stortinget torsdag, men fekk ikkje fleirtal.

Alle eller ingen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier han har stor forståing for at grensependlarane er i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon, men meiner det er lite regjeringa kan gjere. Det er ikkje mogleg å opprette inntektsordningar retta berre mot folk som bur i til dømes Sverige og Finland – ei eventuell ordning må gjelde heile EØS-området, peikte han på under debatten.

– Dilemmaet med ein eventuell ny økonomisk kompensasjon er – basert på dei vurderingane vi har gjort – at det ikkje går an å lage noko for berre ein del av EØS-borgarane. Og då vil du kunne komme opp i ein del titusen som vil kvalifisere, sa Røe Isaken.

– Uaktuelt med permisjon

Utanlandske arbeidstakarar som jobbar her i landet, opparbeider seg dei same rettane som norske arbeidstakarar, understreka han.

– Viss dei blir sjuke, har dei rett til sjukepengar. Viss dei blir permitterte, så vil Nav betale ut dagpengar, sa Røe Isaksen.

Han peikte på at det ikkje er regjeringa som tek avgjerd om permittering, men at permitteringsgrunnlaget er noko partane er samde om. Men Arbeidarpartiet meiner statsråden skyv ansvaret frå seg.

– Permittering handlar om at det er bortfall av oppdrag, men problemet er ikkje at det er mindre å gjere for bedriftene. Dette er ein ekstraordinær situasjon der arbeidstakarane blir hindra av staten frå å reise til arbeidsplassen sin, seier Bjørnebekk-Waagen. Ho meiner regjeringa har handlingsrom til å finne ein utveg innan eksisterande trygdeordningar og ytingar.

Meiner regjeringa sviktar

Fellesforbundet krev òg at regjeringa snarast må få på plass ei løysing innan eksisterande lovverk, til dømes gjennom sjukepengar eller dagpengar, for å hindre at arbeidstakarar fell mellom to stolar.

– Dessverre har vi ei regjering som vender det blinde auget til og lèt arbeidsfolk segle sin eigen sjø, skriv Fellesforbundet på nettsida si.

Forbundet fortel at det har komme mange førespurnader dei siste vekene frå medlemmer som står på berr bakke utan lønn eller ytingar.

– Det heilt ufråvikelege utgangspunktet til fellesforbundet er at arbeidstakarar som skattar til og arbeider i Noreg og som heilt ufrivillig har hamna i ein situasjon der dei blir stengde ute frå jobb, ikkje skal miste inntekta, skriv forbundet.

Svensk delegasjon vil ha møte

Saka vekkjer stort engasjement òg i Sverige. Den svenske delegasjonen til Nordisk råd har bede om eit møte med den norske regjeringa for å diskutere situasjonen som har oppstått, og justisminister Monica Mæland (H) møter dei fredag.

Arbeidarpartiets Martin Kolberg, som leiar den norske delegasjonen til Nordisk råd, meiner det er særleg viktig at Norden står samla i vanskelege tider.

– Vi må løyse dette i ånda til det nordiske samarbeidet, seier han.

