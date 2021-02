Kampsportsutøvar frifunnen for drap i Fredrikstad

innenriks

Ein mann i 40-åra døydde i samband med ein slåstkamp på Lisleby i mars i fjor.

– Etter ei samla vurdering finn ikkje retten det bevist ut over alle rimelege tvil at halsgrepet tiltalte heldt, eventuelt i kombinasjon med at han lente eit kne mot XXs (avdøde, journ.anm.) hofte og heldt ei hand på skuldra hans, forårsaka dødsfølgja. Han har dermed ikkje drepe avdøde, skriv tingrettsdommar Torbjørn Fjeldstad.

I tillegg meiner retten at tiltalte handla i nødverje, slik at halsgrepet som elles ville vore straffbart, var lovleg.

Mannen er berre dømd for tilleggstiltalen som gjaldt ruskøyring og andre mindre forhold, skriv Fredriksstad Blad.

