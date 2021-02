Kristiansens støttegruppe: Viggo har mista tiltru til rettsvesenet

innenriks

Tronsrud møtte pressa etter at avgjerda frå Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker vart kjent.

– Frå vår side tenkjer vi at det er klare bevis i saka på at Viggo Kristiansen ikkje var med på Baneheia-drapa, og at Jan Helge Andersens forteljing om det ikkje stemmer, seier Tronsrud.

– Den er rett og slett full av løgn, og det vil vi føre bevis for i ei ny rettssak, seier han.

Torsdag vart det kjent at Viggo Kristiansen får straffesaka si teken opp att. Kristiansen vart dømd til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel.

(©NPK)