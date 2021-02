Leiaren for forsvarargruppa: – Ei nødvendig avgjerd

innenriks

– Gjenopptakingskommisjonen har no teke ei nødvendig avgjerd når det no viser seg at dommen mot Viggo Kristiansen kan vere feil, og at han kan vere uskuldig, seier Marius Dietrichson til NTB.

Han er leiar for Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Samtidig er dette ein tragedie for alle involverte. Det er ein tragedie for dei fornærma og etterlatne som ufrivillig må dragast gjennom dette ein gong til. Det er òg ein tragedie for Kristiansen som det no kan hende at igjen må stillast til ansvar for handlinga, seier Dietrichson.

