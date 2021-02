Melby: Siv har lagt ned ein solid innsats

innenriks

– Det er ein solid innsats Siv har lagt ned i norsk politikk og for Frp. Eg har stor respekt for at ho ikkje tek attval til Stortinget og no vil prioritere annleis i livet. Det unner eg henne etter så mange år i toppolitikken, seier Melby i ein kommentar til den varsla avgangen til Frp-leiaren.

– Trass i dei usemjene vi har mellom oss politisk, vil eg rose Sivs vilje til å finne løysingar og få til gode politiske resultat. Det er ein partileiar med eit sterkt engasjement og mykje kunnskap som no går av, seier ho.

