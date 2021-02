Nakstad: Det vil ta tid før talet på respiratorpasientar fell tydeleg

innenriks

– Intensivpasientar, og særleg dei som er så dårlege at dei treng respiratorbehandling, blir liggjande lenge i respirator – i fleire veker, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Sidan den førebels siste toppen i sjukehusinnleggingar 14. januar, då 164 pasientar var koronainnlagde ved norske sjukehus, er no talet på innlagde meir enn halvert. Onsdag var 69 pasientar innlagde med koronavirus på sjukehus rundt om i landet – det lågaste talet sidan byrjinga av november.

Samtidig har det berre vore eit lite fall i talet på koronapasientar kopla til respirator dei siste vekene. 14. januar låg 23 pasientar i respirator, medan den siste toppen var 25. januar då 26 pasientar trong respiratorhjelp. Onsdag denne veka låg 17 pasientar i respirator.

Innleggingstala må halde seg låge

Talet på registrerte smittetilfelle har òg falle tydeleg sidan byrjinga av januar. I veke 1 vart det registrert 4.662 tilfelle, medan det førre veke vart registrert 1.696 tilfelle.

Espen Nakstad er klar på at det kjem til å ta tid før ein ser ein tydeleg nedgang òg i talet på respiratorpasientar.

– Det første ein ser, er at smittetala går ned, så ser ein at innleggingstala går ned, og så ser ein at intensivandelen går ned og så ser ein at respiratorbehandlinga går ned, seier Nakstad.

– Det tek ganske mange veker, og det er først når innleggingstala verkeleg held seg låge over tid, at også desse andre tala vil falle, seier han.

Ligg 17–18 dagar i snitt

Andreas Barratt-Due er overlege og seksjonsleiar for intensivavdelinga på Rikshospitalet, der mange av dei sjukaste koronapasientane i Noreg blir innlagde. Han er samd i Nakstads forklaring.

– Enkelt forklart tek det lengre tid å bli frisk for dei som blir alvorleg sjuke, enn for dei som blir litt mindre sjuke, seier Barratt-Due.

Han viser til ein skandinavisk studie der det kjem fram at gjennomsnittleg respiratortid hos koronapasientar er på 17–18 dagar.

– Det som er slåande, er at koronapasientane ofte blir liggjande lenger i respirator enn det vi vanlegvis ser hos respiratorpasientar. Dermed blir det òg eit haleheng i forhold til talet på innlagde, seier Barratt-Due, og held fram:

– Pasientane som treng respirator, har organsvikt, og det gjer at det tek veldig lang tid før dei blir betre. Dessverre er det òg ein god del av desse som døyr, seier overlegen.

(©NPK)