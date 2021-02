Politiske motstandarar, kollegaer og søsken hyllar Siv Jensen

innenriks

Statsminister Erna Solberg var blant dei første til å kommentere avgangen offentleg. På Facebook kallar statsministeren avgangen vemodig. Solberg kallar Jensen ein tøff forhandlar, kreativ og kunnskapsrik, og ein politikar det har gått an å stole på.

– Siv har vore ein av dei viktigaste politikarane i Noreg dei siste tiåra. Gjennom modige val og sterk gjennomføringsevne har ho prega det politiske landskapet, skriv Solberg.

Også Ap-leiar Jonas Gahr Støre rosar den politiske motstandaren sin. Han kallar henne ein tøff debattant, og ein politisk motstandar det har vore mogleg å samarbeide med.

– Sjølv om Framstegspartiet i alle år har vore ein politisk motstandar for Arbeidarpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, seier Støre til NTB.

Gjensidig respekt

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad skriv at han kjem til å sakne Jensen, og kallar henne ein omsorgsfull person, real og til å stole på, skriv Vårt Land.

– Det å velje å prioritere familie og venner er eit val det ikkje er vanskeleg for ein KrFer å ha stor forståing for. Eg ønskjer henne alt godt framover og lykke til, uttaler Ropstad.

SV-leiar Audun Lysbakken minnest den første stortingsperioden sin i 2001-05, då Jensen var komitéleiar i finanskomiteen på Stortinget.

– Ho tok raust og hyggjeleg imot. Trass endelause og tøffe usemjer har vi behalde ein god tone og gjensidig respekt, skriv Lysbakken på Twitter.

Søstera gler seg

Søstera Nina Jensen, som er tidlegare generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet, peikar òg på politiske usemjer, men på Instagram kallar ho søstera ein av dei beste norske politikarane gjennom tidene.

– Eg gler meg til du skal vere meir «tante Siv» og «søster Siv» og mindre «Frp-Siv», seier Nina Jensen.

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug rosar Jensen for innsatsen hennar for partiet gjennom alle år. Ho er òg trist.

– Det er så trist at du gir deg som leiar, Siv. Takk for ein fantastisk innsats for Frp gjennom alle desse åra, Siv! Du har gjort ein formidabel innsats for partiet!, skriv Listhaug på Facebook-profilen sin.

– Du har leidd partiet til tidenes beste valresultat for Frp og i regjering. Vi har jobba saman sidan 2001 og eg kjenner deg som ein tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidande og omsorgsfull, skriv Listhaug vidare og avsluttar posten med eit hjarte.

Sandberg fryktar for framtida

Jensens forgjengar, Carl I. Hagen, vil hugse henne som ein svært handlekraftig politikar, som blei lagt merke til allereie då ho kom inn på Stortinget i 1997.

– Ho blei lagt merke til med ein gong og vart raskt kjendis, seier mannen som leidde Frp frå 1978 til 2006, til Dagsnytt 18.

Tidlegare Frp-nestleiar Per Sandberg er uroleg for framtida til partiet. Han meiner avgangen er ein siger for den destruktive fløya i partiet.

– Eg trur dessverre vi får eit veldig annleis Frp utan Siv. Meir nasjonalisme, meir misnøye, meir bråk, seier Sandberg, som gjekk av som nestleiar og fiskeriminister sommaren 2018.

