Solberg om krisepakkekaos: – Skulle gjerne hatt ein annan prosess

innenriks

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum har åtvara om «fullstendig krisepakkekaos» i Stortinget.

Forslaget til ein ny krisepakke frå regjeringa er no til behandling i finanskomiteen, som skal leggje fram innstillinga si fredag.

Men i staden for å samle seg om ulike tiltak, har partia levert vidt ulike kravlister. Dermed kan det liggje an til ei rekkje ulike enkeltforslag i innstillinga, der sjølve voteringsrekkjefølgja kan bli avgjerande for om dei blir vedtekne eller ei når Stortinget behandlar saka i plenum.

Uheldig

Statsminister Erna Solberg (H) seier til NTB at ho synest prosessen er uheldig.

– Eg skulle gjerne hatt ein annan prosess. Men slik er situasjonen, seier ho.

Samtidig viser ho til at leiar av finanskomiteen, Høgres Mudassar Kapur, har invitert dei andre partia til å setje seg ned og bli samde om ulike spørsmål.

– Så får vi sjå framover korleis viljen er til å finne noko felles løysingar på desse.

Annan dynamikk

Forhandlingskaoset kjem mellom anna av at Framstegspartiet ikkje lenger vil vere den føretrekte forhandlingspartnaren til regjeringa.

– Dei har valt å ikkje snakke med regjeringa, men stemme for sine eigne forslag. Det skaper sjølvsagt ein annan dynamikk, konstaterer Solberg.

– Er det uansvarleg?

– Eg tek til etterretning at slik er situasjonen, seier Solberg.

Krav ikkje følgt opp

I månadsskiftet la regjeringa fram ein ny økonomisk krisepakke med ulike tiltak til over 16 milliardar kroner.

Men regjeringa har valt å ikkje ta fleire av krava til Stortingets til følgje, mellom anna kravet om at det må opprettast ei ny kompensasjonsordning for flyselskap, eller at bedrifter som eig sine eigne driftsmidlar, skal behandlast likt med bedrifter som leiger utstyr.

(©NPK)