Tre menn fekk bøter for seksuelle overgrep mot hundar

innenriks

Dei tre har fått førelegg på høvesvis 12.000 og 20.000 kroner, skriv Adresseavisen.

Dei tre er to menn i 30-åra og ein i 50-åra. To av dei har fått førelegg for å ha hatt seksuell omgang med hund ved fleire høve. Den tredje har fått førelegg for å ha medverka til dette. Han skal ha formidla kontakt slik at ein annan person kunne gjennomføre dette og var til stades då overgrepet skjedde. Forholda skal ha skjedd i perioden 2015 til 2020.

Totalt vart ti personar over heile landet sikta i saka då ho vart oppdaga i juni 2020. Det er framleis ikkje teke ut tiltaleavgjerd mot fleire av dei, mellom dei ein mann frå Innherred i Trøndelag, som er anteke å vere ein av dei hovudsikta. Her ventar ein på ein veterinærrapport.

Mattilsynet tok 24 hundar i beslag frå dei to anteke hovudsikta. Minst åtte av desse vart seinare avliva.

(©NPK)