Actis krev meir oppfølging av ungdom i rusreforma

innenriks

– Actis ønskjer velkommen ei reform som gjer at personar med rusproblem ikkje skal møtast med straff, seier generalsekretær Pernille Huseby til NTB.

Ho kritiserer likevel at reforma i lita grad skal styrkje helsetilbodet for personar med rusproblem.

– Derfor må Stortinget sørgje for at dette blir ein førebyggings- og behandlingsreform, seier Huseby.

Ann Karin Swang er leiar for Landsgruppa av helsesjukepleiarar i Sjukepleiarforbundet. Ho fryktar at regjeringa flyttar meir ansvar over på helsesjukepleiarane, men samtidig tek frå dei ei rekkje verkemiddel for å hjelpe ungdom med rusproblem.

– Vi blir nærast sette sjakk matt, seier Swang.

Ho meiner reforma vil sørgje for at ungdommane med eit rusproblem berre vil få eitt møte med helsesjukepleiarane, framfor eit heilskapleg behandlingsløp.

