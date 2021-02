innenriks

Solvik-Olsen kallar det naturleg at Tybring-Gjedde rykker opp frå andreplassen sin, skriv VG.

Også Carl I. Hagen peikar på Tybring-Gjedde som Siv Jensens arvtakar på toppen av nominasjonslista. Hovudpersonen takkar for støtta frå partinestoren.

– Eg er audmjuk for at han gjer det, og det er veldig hyggjeleg at han meiner det, seier han.

Sidan Siv Jensen trekte seg som både partileiar og stortingskandidat torsdag, må nominasjonskomité leggje ein heilt ny kabal for Oslo-lista.

