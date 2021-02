KrFU er bekymra for konsekvensane av rusreforma

innenriks

I forslaget sitt til ny rusreform foreslår regjeringa at innehav og bruk av mindre mengder narkotika ikkje lenger skal straffeforfølgjast.

Kristeleg Folkepartis Ungdom meiner det ikkje er openbert for alle kva forskjellen mellom avkriminalisering og legalisering er, og at det førebyggjande arbeidet dei neste åra blir ekstra viktig.

– Viss det no blir danna eit inntrykk av at det er lov å ha og bruke illegale rusmiddel, har vi eit alvorleg kommunikasjonsproblem, seier KrFU-leiar Edel-Marie Haukland.

– Det er viktig for oss at regjeringa er tydeleg på at dette ikkje er ei legalisering, og at førebyggjande arbeid blant ungdom blir prioritert høgare. Her meiner vi ungdom har vorte svikta over lang tid, seier Haukland.

