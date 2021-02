Krisepakke med meir til psykiatri og bustøtte

innenriks

Finanskomiteen på Stortinget var fredag kveld klare med innstillinga av krisepakken til regjeringa for norsk økonomi – den åttande i rekkja.

Hovudpunkta er:

* 200 millionar kroner blir sette av til psykisk helse. Halvparten går til barne- og ungdomspsykiatrien, og den andre halvparten til kommunale lågterskeltilbod for personar med moderate og alvorlege rus- og psykiske helseproblem.

* 260 millionar kroner ekstra i bustøtte for å bøte på dei rekordhøge straumprisane i vinter.

* 40 millionar kroner til å støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard.

* Kompensasjonstaket blir senka, bedrifter kan ikkje få meir enn 50 millionar kroner i støtte.

* Kommunal ordning for å kompensere lokale verksemder som er særleg hardt ramma av koronatiltak blir auka med 500 millionar kroner. Ramma for utbetaling i andre runde blir utvida med 250 millionar kroner.

Psykiske helse: Ønskte meir lågterskeltilbod

Det har vore usemje på Stortinget om korleis ein psykisk helsepakke skulle innrettast. Partia på raudgrøn side har ønskt både meir pengar og at ordninga i større grad var retta mot lågterskeltilbod i kommunane.

Arbeidarpartiet er kritisk til at det blir for tung vektlegging av spesialisthelsetenesta. Det er òg mange som slit ekstra i pandemien, utan at dei er ramma av meir alvorleg psykisk sjukdom, meiner partiet.

– Når Høgre ikkje vil prioritere det psykiske helsetilbodet i kommunane, står vi framleis overfor ein potensiell psykisk helsesmell. Det er svært skuffande at dei borgarlege ikkje ville satse på lågterskel psykisk helsetilbod og førstelinja ute i kommunane, seier helsepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Urealistisk

SV og Senterpartiet ser positivt på at partia fekk samla seg om ein psykisk helsepakke, sjølv om partiet ville hatt meir.

Framstegspartiet støtta forslaget frå regjeringspartia og sørgde dermed for fleirtal. Partiet meiner pakken treffer riktig, mellom anna ved at den er retta mot ulike aldersgrupper.

– Vi meiner at det forslaget som kom frå raudgrøn side var urealistisk å levere på, seier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.

Ekstra til straumrekninga

Det er òg fleirtal for å styrkje bustønadsordninga. Ein ekstra pott skal kompensere for høge straumprisar i vinterkulda.

– Under krisa er det mange som slit med økonomien, og høge straumprisar svir ekstra mykje. Derfor er det utruleg viktig at vi har kjempa på plass ekstra bustøtte for å ta unna høge straumprisar, seier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes seier han er glad for løyvinga.

– Men det er samtidig synd at ingen andre parti enn Sp og SV vil støtte forslaget om at alle arbeidslause og andre med dårleg råd òg skal få ei slik eingongsutbetaling, seier han.

Ferjeforhandlingar held fram

Verken Ap eller Frps forslag om å redusere ferjeprisane fekk fleirtal i komiteen. Men forhandlingane held fram til veka, og partia har håp om at dei kan samlast om eit forslag.

Frp, Ap og Senterpartiet har alle varsla at dei vil gå for ein kraftig reduksjon i ferjeprisar, men har hatt ulike løysingar. Prosessen har teke fleire vendingar dei siste dagane.

– Når parti som har fleirtal på Stortinget meiner prisane må ned, blir det for dumt om vi ikkje prøver å komme til semje. Det fortener folk på kysten, og vi har teke dette initiativet fordi vi har tru på at det er mogleg, seier nestleiar Bjørnar Skjæran.

Frps Hans Andreas Limi meiner òg det vil vere mogleg å komme fram til ei semje neste veke.

