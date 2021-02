Lagleiar dømd til 21 års forvaring for overgrep på Norway Cup i 2005

innenriks

Den 50 år gamle mannen skal ha forgripe seg på ei jente under 16 år som han var lagleiar for under fotballturneringa. Minstetida er sett til ti år. Dommen var i tråd med påstanden til aktor.

Valdtekta skal ha skjedd på eit rom på skulen der laget budde under turneringa, ifølgje Nettavisen.

I tillegg til 21 års forvaring er mannen dømd til å betale oppreisningserstatning til offeret på totalt 3,7 millionar kroner, skriv avisa.

Frikjend for påstand om fleire overgrep

Han blir frifunnen for eit tiltalepunkt som handlar om påstått, gjentekne overgrep i etterkant av hendinga på Norway Cup i 2005 og fram til og med 2007.

Aktor Trond Høvik meiner tingretten har kunngjort ein «god og grundig dom» og heng seg ikkje opp i at tiltalte vart frikjend for den andre tiltaleposten.

– Det har ikkje betydning for reaksjonen. Det viktige er at domfelte har fått ein reaksjon, forvaring, som er eigna til å hindre han i å gjere nye overgrep mot barn, skriv Høvik i ein sms til Nettavisen.

– Vil gjere sitt ytste for å reinvaske seg

Mannen erkjende ikkje straffskuld, og forsvararen hans, Torbjørn Kolås Sognefest, seier at mannen er skuffa over dommen.

– Tiltalte merkar seg at han, etter å ha vore tiltalt for å ha utført mange valdtekter mot den fornærma over fleire år, står igjen med eitt tilfelle 16 år tilbake. Dette siste tilfellet som han no er domfelt for, vil han gjere sitt ytste for å reinvaske seg for, seier Sognefest til Nettavisen.

Mannen sit allereie i fengsel i samband med ei anna overgrepssak, etter at han i starten av november vart dømd til 21 års fengsel i det som blir omtalt som ei dark room-sak for bestilling av overgrep mot små barn på Filippinane.