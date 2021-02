innenriks

– Etter råd frå helsestyresmaktene flyttar vi skjenkestoppen frå midnatt til klokka 22, det er ei innstramming, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen.

– Det gjer det mogleg med lettar på andre område, sa Solberg.

Statsministeren seier at det ikkje kjem store koronalettar nasjonalt før tidlegast i midten av mars, men at det frå tysdag blir opna varsamt opp innan idrett for barn og unge.