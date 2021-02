Ny rekord for bruk av Altinn i fjor

innenriks

Årsstatistikken frå Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) viser at det vart ny rekord både for Altinn som formidla over 85 millionar sendingar, og ID-porten som handterte 247 millionar innloggingar i 2020.

– Dette er digitale byggjeklossar som har vore heilt avgjerande i handteringa av koronakrisa, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) i ei pressemelding.

Over 90 prosent av innbyggjarane i yrkesaktiv alder nytta Altinn i 2020. Offentlege verksemder sende 62 millionar meldingar til bedrifter og innbyggjarar via plattforma, noko som er ein auke på 19 prosent frå året før. Innbyggjarar og næringsliv sende inn totalt 23,2 millionar skjema.

Bruken av ID-porten som innloggingsløysing til offentlege tenester (som til dømes Altinn og Helse-Noreg) dobla seg då koronatiltaka vart innførte i mars i fjor. Den samla auken enda opp med over 40 prosent for fjoråret.

Talet på oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret, som inneheld kontaktinformasjon til over 4,6 millionar innbyggjarar, vart dobla i 2020 samanlikna med året før.

(©NPK)