Den førre toppnoteringa var på 18 smitta og vart sett 5. februar. Tala blir oppdaterte gjennom fredagen og kan auke ytterlegare, skriv Fedrelandsvennen.

Det vart samtidig sett rekordar for talet på smitta målt over to døgn (34), tre døgn (49), fire døgn (64), fem døgn (74), seks døgn (87) og sju døgn (93).

I februar har MSIS registrert 207 smitta personar med folkeregistrert adresse i Kristiansand. Det er like mange som vart smitta av covid-19 i heile Agder i mars månad, skriv avisa.

