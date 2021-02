Omstridd slaktebåt får drive vidare etter dispensasjon

innenriks

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Hav Line Gruppen dispensasjon frå avgjerda til fiskekvalitetsforskrifta om produksjonsfisk etter ein langvarig strid.

Produksjonsfisk er fisk med feil eller manglar. Ifølgje fiskekvalitetsforskrifta må slik fisk blir sortert, og feila bli retta, før han blir frakta ut frå Noreg.

– Reglane om produksjonsfisk ligg fast, og dispensasjonen til Hav Line er eit heilt særskilt tilfelle. På bakgrunn av ei ny heilskapsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håpar det vil gi stabilitet for selskapet og for dei tilsette, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

Mattilsynet gav i 2019 Norwegian Gannet dispensasjon frå regelverket, ein dispensasjon som departementet i fjor ikkje ville forlengje sidan dei meinte drifta var i strid med det gjeldande regelverket.

Saka har vore til behandling fleire gonger i departement og statsråd, og reiarlaget gjekk i fjor til sak mot staten, og vann i Bergen tingrett. staten anka dommen.

Departementet har no gjort ei ny vurdering i klagebehandlinga, og gitt Hav Line medhald.

Den mellombelse dispensasjonen blir behandla uavhengig av rettssaka som skal opp i lagmannsretten, men Ingebrigtsen seier at dei har vorte samde om at ingen har interesse av å bruke ytterlegare ressursar på å få prøvd saka i rettssystemet.

(©NPK)