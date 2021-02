Opposisjonen delt om rusreforma

innenriks

– Dette er ein viktig dag i norsk politikk. Denne rusreforma vil gjere liva til rusmisbrukarar i Noreg mykje betre, seier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV til NTB.

Han stadfestar at SV vil støtte reforma. Wilkinson meiner likevel forslaget ikkje går langt nok i å følgje tilrådingane frå Rusreformutvalet. Det er ikkje ei oppfatning Kari Kjønaas Kjos i Frp delar.

– Vi er samd i at tunge rusavhengige skal få helsehjelp framfor bøter og fengsel. Samtidig er det viktig at brot på narkotikaforbodet blir møtt med reaksjonar. Narkotika skal framleis vere ulovleg, og Frp har vore skeptiske til at politikarar skal vedta kor store mengder brukardosar narkotika ein kan ha utan å straffast. Det må òg sikrast at politiet har moglegheit til å kjempe mot gjengkriminalitet og narkotikaverksemd, seier Kjos.

Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol seier partiet vil setje seg grundig inn i reformforslaget, men seier at dei i utgangspunktet ikkje vil avkriminalisere narkotika.

– Arbeidarpartiet vil ikkje avkriminalisere narkotika, men meiner det er på høg tid å avkriminalisere rusavhengige. Sjuke menneske skal få helsehjelp, men politiet skal framleis handheve forbodet mot illegale rusmiddel, seier Kjerkol.

