Regionale tiltak for vestlandskommunar blir avslutta

Opphevinga er i tråd med tilrådingane frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Utbrota i Bergen og Ulvik er no så oversiktlege at vi kan avslutte dei regionale tiltaka regjeringa vedtok 7. februar. No er det kommunane sjølv som må vurdere kva tiltak dei vil ha utover nasjonale råd og avgjerder, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Kommunane som går ut av ordninga med regionale tiltak, såkalla «ringtiltak», frå 22. februar er: Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.