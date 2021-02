Regjeringa vil forlengje Forsvarets korona-styresmakt

innenriks

Forsvaret fekk i april i fjor ei avgrensa beordringsmynde gjennom ei mellombels lov for å hindre spreiing av koronasmitte.

Lova vart oppheva 1. februar, men no ber regjeringa om at dei utvida styresmaktene held fram fram til 1. september i år, skriv Forsvarets forum.

Lova gir Forsvaret mynde til å setje i verk strengt nødvendige tiltak, både i og utanfor arbeidstid, overfor militært tilsette, tenestepliktige og sivilt tilsette for å avgrense smittespreiing. Lova gjeld på norsk territorium og på norske skip og luftfartøy.

Ho vil berre gjelde for Forsvarets personell. Forslaget blir mellom anna grunngitt med at verksemda «i hovedsak er konsentrert på relativt små områder med en høy konsentrasjon av personell». Dette gjer at smitte kan spreie seg raskt.

(©NPK)