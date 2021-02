Rusreforma: Mindre mengder narkotika skal ikkje lenger straffast

innenriks

– Eg tok feil, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Fredag la ein tidvis rørt Høie fram den mykje rusreforma til regjeringa saman med Venstre-leiar Guri Melby. I reforma går regjeringa inn for at folk som blir tekne med ulovlege rusmiddel, får plikt til å møte opp for ei kommunal rådgivande eining i staden for å bli straffa med bøter og fengsel.

Der vil personane bli følgde opp og få informasjon om risiko og helseskadar ved narkotikabruk. Dei vil òg få tilbod om hjelp til å handtere rusproblema sine.

I 20 år kjempa Høie mot avkriminalisering, men i 2016 snudde han.

– Personar som har rusproblem, har vorte stigmatisert og straffeforfølgde lenge nok. Dei har vorte trua, jaga og audmjuka. Det er på høg tid at vi byter ut straff med hjelp, seier Høie.

Ramma sosialt skeivt

Venstre har kjempa for ei avkriminalisering i mange år, og rusreforma blir omtalt som det viktigaste gjennomslaget til partiet i regjeringsforhandlingane. Venstre-leiar Guri Melby seier at mange års straffregime ikkje har fungert, og at dagens system har ramma sosial skeivt.

– Det rammar ungdommar som allereie har det vanskeleg i lang større grad enn andre, seier Venstre-leiaren til NTB.

Ho omtaler den nye reforma som historisk, og seier at det nesten kjennest uverkeleg å leggje fram forslaget etter mange års kamp.

– Vi er stolte over å leggje fram ei rusreform som gir hjelp, ikkje straff. Dette er ein siger for fornuft, kunnskap og verdigheit for folk som slit. Dette blir Noregs viktigaste sosiale reform på mange tiår. Som Venstre-leiar er eg stolt over at kampen vår for ein betre ruspolitikk dei siste tjue åra blir ein realitet, seier ho.

Mellom anna foreslår regjeringa ei maksgrense på det å ha 2 gram når det gjeld heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får ein straffefri terskelverdi på 10 gram, medan MDMA, som er det aktive stoffet i ecstasy, får 0,5 gram.

Samtidig er Melby og Høie klare på at grensene ikkje er fasitsvar, og at dei kan bli justerte seinare dersom det viser seg at det er formålstenleg.

Framleis ulovleg med narkotika

Det vil framleis vere ulovleg med bruk og det å ha narkotika. Men mindre mengder til eige bruk skal altså ikkje lenger straffast, foreslår regjeringa.

Det gjeld både bruk, kjøp, eiga og oppbevara.

– Vi skal gi hjelp, behandling og oppfølging. Straff bidreg til stigmatisering og sosial utstøyting. Mange tør heller ikkje be om hjelp for problema sine i frykt for å bli straffa. No senkar vi terskelen for å få hjelp og gi hjelp, seier Høie.

Blir ein tekne med ei straffefri mengd narkotika, vil ein bli fråteken stoffet. Ein vil få pålegg frå politiet om å møte i ei kommunal rådgivande eining, som skal bli etablert i kommunane rundt om i landet.

Dette oppmøtet er obligatorisk. Mindreårige skal som regel blir kalla inn med foreldra sine.

KrF ber Stortinget om å endre reforma

KrF har vore kritiske til den nye reforma. Torsdag gjekk KrFs statsrådar ut i VG og bad Stortinget om hjelp til å endre henne.

– Dette er ikkje rusreforma vår. Det ligg frå Granavolden, og derfor blir det lagt fram i Stortinget i morgon. Men eg har eit håp om at når Stortinget jobbar med saka, så innser dei det alvoret som faktisk ligg i å ha mildare straff eller bortfall av straff, sa KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

KrF vil likevel stemme for reforma fordi ho er ein del av regjeringsplattforma.

– Er det illojalt av KrF å gå ut på denne måten, Melby?

– Det får vere deira val korleis dei handterer nederlaga sine. Vi har valt ein annan strategi så langt i regjeringa. I dag viser kva ein oppnår ved å sitje i regjering. Ja, du går på nederlag, men det gjer du fordi du meiner at sakene du vinn er viktigare, seier Venstre-leiaren til NTB.

Ho seier at ho har snakka med Ropstad om VG-utspelet.

– Dei har lov til å flagge sine primærstandpunkt, men eg forventar at KrF ikkje gjer noko som bidreg til at vi ikkje får fleirtal for dette i Stortinget.

(©NPK)