Ruter: Ikkje reis viss du ikkje må i vinterferien

– Dei skjerpa smitteverntiltaka i regionen vår er krevjande for alle og krev ein felles innsats. Det er derfor ekstra viktig at du ikkje nyttar kollektivtrafikken til helgeturen desse helgane, skriv Ruter i ei pressemelding.

Selskapet driv kollektivtransport i Oslo og deler av Viken.

– Ruter har stor forståing for ønsket og behovet for å komme seg ut for dei som tek vinterferien heime, men det er framleis viktig at vi følgjer tilrådingane om å unngå kollektivreiser med mindre ein må reise.

