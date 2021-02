innenriks

– Vi vaksinerer i samsvar med prioriteringane frå FHI og etter kor mange vaksinar vi får. No er vi ferdige med den fasen der langtidsbebuarane blir vaksinerte på alders- og sjukeheimane. Det er ein milepæl for oss at vi er ferdige med fase ein, seier helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune ifølgje avisa.

Ein del korttidsbebuarar står att. Dei vil bli ferdigvaksinerte av fastlegen sin.

