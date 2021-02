Stortinget vil utvide krisepakke

innenriks

Finanskomiteen på Stortinget har planlagt eit møte klokka 16 fredag for å leggje siste hand på innstillinga i saka, etter det som av fleire har vorte beskrive som ein kaotisk forhandlingsprosess.

Det er venta nye løyvingar i hundremillionarsklassen i semja, med fleirtal på kryss og tvers frå sak til sak.

Finanspolitiske talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, er likevel ikkje optimistisk.

– Det som bekymrar meg i stort, er at det blir altfor svakt. Og det blir altfor svakt på ein del av dei tinga som er viktigast å gjere noko med, seier Gjelsvik til NTB.

– Eg er djupt bekymra for kva som kjem ut av denne prosessen, seier han.

Psykisk helse på dagsordenen

Etter det NTB kjenner til, blir det breitt fleirtal i finanskomiteen for ei styrkt satsing på psykisk helse. Men det har vore usemje mellom partia om kor stor pengepotten skal vere.

Det ligg òg an til at kompensasjon for tapte varelager kan bli teke inn i kompensasjonsordninga, men berre framover i tid. Det betyr at bedrifter som allereie har måtta destruere varer på grunn av nedstengingane, ikkje ligg an til å få direkte hjelp i denne omgangen.

Stortinget vil truleg òg gå inn for å auke bustønaden for å kompensere for dei rekordhøge straumprisane dei siste vekene.

I tillegg vurderer Stortinget å sprøyte ekstra midlar inn i ei kommunal hjelpeordning for bedrifter som er ramma av nedstengingane denne vinteren.

Diskusjon om ferjeprisar

Ein annan stor diskusjon under forhandlingane i Stortinget har vore ferjeprisar. Der var det fredag ettermiddag uklart kva utfallet ville bli.

Diskusjonane byrja med eit valløfte frå Arbeidarpartiet om ei gradvis halvering av ferjeprisane over fire år. Det forslaget vart raskt møtt med konkurranse frå Framstegspartiet, som lanserte eit løfte om gratis ferjer på sikt, men ein halvering av prisane allereie i vår.

I finanskomiteen har Arbeidarpartiet gått inn eit såkalla oppmodingsvedtak der regjeringa blir beden om å komme tilbake med ein plan for korleis ferjeprisane kan halverast over ein fireårsperiode.

Framstegspartiet har på si side lagt inn eit forslag om å be regjeringa komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med ein forpliktande plan for nedtrapping av ferjeprisane.

Saka vil i tillegg komme tilbake seinare i form av eit representantforslag frå Senterpartiet.

