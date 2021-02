Sylvi Listhaug stadfestar at ho stiller som Frp-leiar

innenriks

Listhaug er det føretrekte valet til avtroppande partileiar Siv Jensen. Listhaug, som no er 1. nestleiar i partiet, kunngjorde kandidaturet på ein pressekonferanse fredag.

– Eg er veldig audmjuk overfor at Siv peikar på meg som arvtakaren sin. Siv har gitt meg moglegheiter få kan drøyme om, sa Listhaug før ho stadfesta at ho vil takke ja til å bli leiaren av partiet.

– I samråd med mannen min Espen, har eg bestemt å takke ja til å bli leiar i Frp, dersom partiet og landsmøtet ønskjer det.

Ho seier Frp alltid har vore eit parti som femnar ulike synspunkt, personar med ulike bakgrunnar og ulike personlegdommar.

– Det skal vi halde fram med å vere. Derfor meiner eg det vil vere ein stor styrke å få med Ketil på laget som 1. nestleiar, sa Listhaug.

– Ketil er ein dyktig politikar som eg ønskjer å jobbe tett vidare med. Eg trur at vi kjem til å utfylle kvarandre på ein god måte, dersom partiet vil det slik

Dagen før offentleggjorde Siv Jensen at ho gir seg som partileiar og ikkje stiller til attval til Stortinget. Den avtroppande leiaren peika altså ut Listhaug som sin ønskte etterfølgjer, sjølv om ho presiserer at det er landsmøtet som avgjer. I tillegg tilrådde Jensen at Ketil Solvik-Olsen blir 1. nestleiar.

Listhaug har hatt fleire statsrådspostar. I mars 2018 gjekk ho av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter ein strid som starta med at Listhaug la ut eit bilete på Facebook der ho skreiv at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

