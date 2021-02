Terje Søviknes vil halde fram i Frp-leiinga

innenriks

– No er det opp til valkomiteen og landsmøtet å bestemme dette. Men eg er motivert for to nye år som nestleiar. Då vil eg særleg følgje opp arbeidet med organisasjonsutvikling, seier Søviknes til Bergens Tidende.

Han seier det er naturleg at Sylvi Listhaug blir peika på som leiar og Ketil Solvik-Olsen som første nestleiar. Søviknes har ikkje diskutert si eiga stilling med Siv Jensen, som varsla avgangen sin etter 15 år som partileiar torsdag kveld.

– Det kan godt tenkjast nokon utfordrar meg. Eg har ikkje vorte spurt av valkomiteen enno. Når han kjem, vil eg seie det eg har sagt no. Men det kan godt vere det kjem kandidatar frå andre fylkeslag òg, seier nestleiaren.

Søviknes har vore 2. nestleiar i Frp sidan mai 2019.

(©NPK)